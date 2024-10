Október 28-án, hétfőn 18 órától a Nyitrai Úti Közöségi Házban (Nyitrai út 13.) folytatódik a „Fecsegő, avagy, arcok, harcok, emberek, életutak” beszélgetőest sorozat. Silye Sándor újságíró ezúttal Dobri Dániellel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárszenei művészeti vezetőjével, kortárs zeneszerzővel beszélget.

A Székesfehérvárhoz kötődő művész nem is olyan nagyon régen New Yorkban járt a kortárs zeneszerzőknek meghirdetett verseny díjátadó ünnepén, ugyanis a „Halmazállapot-változások” (States of Matter) című műve 170 másik zeneszerző alkotása közül bekerült az öt legjobbnak választott zenemű közé az Art Music Society zeneszerzőversenyén.

A Fecsegőben természetesen nem csak erről a fontos sikerről, hanem az Alba Regia Szimfonikus Zenekarról és egész életéről is mesél majd a meghívott - írja az ökk.