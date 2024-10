A Gorsium Emlékbizottság hívó szavára pénteken ismét összegyűltek az egykori áfészesek a településen. Demján Sándor szobránál Demján Lídia, a legendás üzletember özvegye, Pahola Géza, az emlékbizottság elnöke és Brückner István, a munkatárs, pályatárs, a jó barát helyezte el az emlékezés virágait. Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke a későbbiekben, a megemlékezés második felében csatlakozott a hölgyekhez, urakhoz.

Az egész alakos szobor, a kompozíció Kocsis Balázs szobrászművész alkotása, az első és mind ez idáig az egyetlen köztéri szobor hazánkban a karizmatikus üzletemberről. A szobor egy nyitott ajtó előtt ábrázolja Demján Sándort. „Ő volt az, aki egész élete során úttörő munkájával, határokat feszegető eltökéltségével, bátorságával nagyon sok ajtót kinyitott, kitárt, és mindenki számára nyitva is hagyta azokat” – fogalmazta meg korábban Kocsis Balázs.

A megemlékezésen szóba került a sikeres üzletember nevével fémjelzett gazdasági program is. Amint elhangzott: Magyarország kormányának fő célja a gazdasági növekedés felfuttatása. Ennek érdekében meg kell erősíteni a kis- és középvállalkozásokat, ezért jön létre a Demján Sándor program is. „A Demján Sándor programmal segítjük meg a kis- és középvállalkozásokat” – jelentette be a napokban Orbán Viktor miniszterelnök. A tervek szerint tőkét, kedvezményes hiteleket juttatnak a kkv-knak, hogy „nagyobbak, erősebbek legyenek”.

A feladat fontosságát jelzi, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül nemrégiben jött létre a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárság. Hazánkban mintegy 900 ezer vállalkozás működik, amelyek 99,9 százaléka minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak. Ez a szektor adja a magyar gazdaság gerincét és tartópillérét, ezek foglalkoztatják a magyar munkavállalók kétharmadát.

A kormány abban bízik, hogy a gazdaság 3–6 százalék közötti növekedési ütemet tud majd felmutatni a következő években.

Az egykori munkatársak hűen őrzik Demján Sándor emlékét. Időről időre összegyűlnek, beszélgetnek, anekdotáznak – felemelők és meghatók e