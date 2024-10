Korábban már bemutatkozott podcast csatornánkon a sárbogárdi természetjáró társaság két vezetője, így talán nem ismeretlen olvasóink számára a csapat, akik a hónap elején a Balaton-felvidéken a Haláp-hegy tanösvényét járták be, de a hónap végére is jutott túra program, nem is akármilyen! Békési József mesélt az alkalmakról: – A Haláp a Balaton-felvidék kevéssé ismert tanúhegye, mely a Tapolcai-medence északi szélén magányosan álló, félig elbányászott vulkáni hegy. Az alig 3,5 km-es tanösvényt bejárva többek között megismerhettük a hegy elbányászott belsejét. A volt bányaudvaron, különleges szoborcsoportot találtunk. A "hegyről" letekintve sok kilátópont van és így pedig fantasztikus panorámában gyönyörködhettünk. Hiszen a Balaton-felvidék összes tanúhegye megmutatkozott, még a távolban a legmagányosabb tanúhegyünk a Somló is feltűnt. –

Csodás panorámában gyönyörködtek a csúcson

Fotó: Békési József

A közösség programjainak szervezője, örömmel számolt be a hónap végén zajló eseményről is: – A hónap végén a Kőszegi-hegység került terítékre, annak is az egyik legnehezebb túraútvonala. A túra a Kőszegi kálváriától (392 m) indult, majd az országos kéktúra útvonalán haladva, kisebb-hosszabb kitérővel több, mint 15 km és vagy 360 m szintkülönbséget kétszer is letudva ért véget. A túra során érintve a Trianoni keresztet a Szulejmán kilátót a Pintér-tető (507 m) alatt elhaladva, egy kis szakaszon még Ausztriába is átnézve a St. Germain kereszt miatt. Ezután az egyik fő célpont a Hét-forrás felkeresése következett, melyből 7 helyen ömlött a friss forrásvíz, mely nevét egy-egy honfoglaló vezérünkről kapta. Ezután és egy újabb kiadós emelkedő után értünk a második csúcspontunkhoz, Óház-tetőre (607 m), ahol egy régi vármaradvány romjai fölé épített egyedi kilátótorony és fantasztikus panoráma fogadott. Itt az országos kékről letérve a Kincses-pihenő érintésével visszatértünk Kőszeg történelmi belvárosában, ahol egész napos fesztivál zajlott. Így aki a könnyűnek nem mondható túrát nem vállalta be, az is jól érezhette magát. –