Kis tök, nagy tök, ovális tök, kerek tök, piros tök, zöld tök, narancssárga vagy éppen fekete bársonnyal bevont tök otthoni dekorációnak a kandalló fölé. Tök formájú bögre, tök motívumos papucs és póló, pizsama és zokni, írószer és kozmetikum, sőt, lábtörlő és kutyajáték idén is, csak úgy, mint tavaly és azelőtt minden évben. Dísztök, főzőtök, sütőtök a konyhába, az ajtó elé, a kapu mellé és a virágok közé meg a kutya tálja mellé. Műanyag koponyák és vámpírfogak a szupermarketekben, macskacsontváz közvetlenül a zöldségosztály mellett, ízlésesen. A halál tabu, kivételesen ősszel: most nem, most trend és menő. Ha mázlid van, akciós is. Reggelire sütőtökös latte, sütőtökös müzli és zabkása, akkor is ha rossz, ihatatlan és ehetetlen. Csak mert másnak is van. Na meg a hangulat, az érzés fontos most, mint egyszer, régen a saját hagyományaink és a környezetünk megóvása.