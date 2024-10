Frissen Fejérből 1 órája

Megszólalt az anya: nem sikerült felébreszteni a Fehérváron elgázolt fiút

Múlt héten gázoltak el egy 16 éves fiút a zebrán Székesfehérvár belvárosában. A sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott, később feladta magát a rendőrségen. A cserbenhagyásos gázolás áldozata jelenleg is válságos állapotban fekszik a kórházban, az orvosok az életéért küzdenek. Most a fiú édesanyja is megszólalt a baleset kapcsán.

Ahogy arról beszámoltunk október 9-én, zöld jelzés mellett gázoltak el egy 16 éves fiút. A cserbenhagyásos gázolás okozója később feladta magát a rendőrségen. Az édesanya megtörten mesélt arról, hogy hogyan van fia a cserbenhagyásos gázolás óta.

Forrás: beküldött A cserbenhagyásos gázolás során a 16 éves fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett A balesetet szenvedett fiú édesanyja most megszólalt az ügyben, s elmondta, jelenleg milyen állapotban van gyermeke – olvasható a Veol.hu oldalán:

Beatrix imádkozik érte, erre kér másokat is. A kórházi ágy mellett énekel a fiának és olvas abból a könyvből, amelyik gyermekként a kedvence volt. Simogatja, fogja a kezét, gyakran mondja neki, mennyire szereti. Fia barátai nagyon rendesek, naponta látogatják, vigasztalják. Az esték számára a legnehezebbek, szörnyűek, mert olyankor magára marad gondolataival, érzéseivel, miközben tennie kell a dolgát, tartani kell magát, mert Bence [az oxigénhiánnyal született másik fia] csak rá számíthat. Ádámnak meg kell gyógyulnia – Ádámot már többször próbálták felébreszteni a mélyaltatásból, de sajnos nem sikerült, mert állapota nem tette lehetővé – jegyezte meg halkan az anya, aki arról is beszélt, hogy Ádám közben belázasodott. Elmondta még, hogy mindenki küzd a fiáért, mindent megtesznek érte a kórházban, ő pedig reménykedik, mert nem történhet másként: Ádámnak meg kell gyógyulnia!

A tragédia elkerülhető lett volna, ha a sofőr betartja a közeledési szabályokat – nyilatkozta korábban lapunknak egy KRESZ-oktató.

