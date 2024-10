Egy 16 éves fiú éppen barátaival sétált kedd este Székesfehérváron, mikor a zebrán – zöld gyalogosjelzés mellett – elgázolta egy nagy sebességgel érkező autó. A fiatal jelenleg életveszélyes állapotban fekszik a kórházban, a sofőr pedig, aki segítségnyújtás nélkül továbbhajtott, azóta feladta magát a rendőrségen. A rendőrség az ügyben segítségnyújtás elmulasztása bűntett és közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt indított nyomozást.

Megelőzhető lett volna a baleset?

A hír az egész országot bejárta, és sokakban felmerült a kérdés, hogyan és miért gázolta el az autós a szabályosan közlekedő gyalogost. Megkeresésünkre a rendőrség közölte, hogy az ügyben "ittasság gyanúja nem merült fel. További információ a nyomozás érdekeire tekintettel nem adható".

Makk Gyula, Fejér vármegyei KRESZ-oktató elmondta, hogy amennyiben a gyalogos zöld jelzést kap, miközben az autós piros jelzést, utóbbi viszont nem tartja azt be, és nem áll meg a piros jelzésnél, úgy egyértelműen a sofőr hibázik. Ha a szemben közlekedők egyszerre kapnak zöldet, a bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni a gyalogosoknak, ha azon az úton haladnak át, amelyre az autós tovább kíván haladni. – Van egy másik szabály is: a gyalogosátkelő-helyet mindig fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel kell megközelíteni. Ha gyalogos érkezik, számítani kell arra, hogy szabad jelzésre vár és le akar lépni. Ha lelépett a járdáról, akkor az elsőbbségadás kötelező – mondta el az oktató, hozzátéve, hogy a gyalogosnak is van kötelezettsége. A gyalogos csak akkor léphet le a járdáról a zebrára, ha meggyőződött a biztonságos lelépés lehetőségéről. Ha féktávolságon belül lelép a gyalogos egy autó elé, akkor van esély rá, hogy elütik. Ezért a gyalogosnak is fel kell mérnie, biztonságos-e a lelépés, és az érkező autós látja-e őt, érzékelte-e a lelépés szándékát. Nagyon fontos, hogy a gyalogosok átkelés előtt mindig nézzenek alaposan körül. A biztonságos közlekedés érdekében ne legyen bedugva a fülünk zenehallgatás miatt, mert kizárjuk a környezet figyelmeztető hangjelzéseit.