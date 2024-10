Mint ahogy azt korábban megírtuk, október 8-án cserbenhagyásos gázolás történt Székesfehérváron. Egy 16 éves fiú szeretett volna átkelni a zebrán a gyalogosoknak szóló zöld jelzés alatt, mikor egy autó elgázolta. A cserbenhagyásos baleset során a fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, így az orvosok mélyaltatásban tartották. Nemrégiben már próbálták felébreszteni, akkor nem sikerült, most azonban úgy tűnik, Ádám állapota javulhatott: fel tudták ébreszteni a mesterséges kómából.

Néhány napja kómában feküdt Ádám, a cserbenhagyásos áldozata.

Forrás: beküldött

Így van most a cserbenhagyásos baleset áldozata

A fiút jelenleg szondán keresztül etetik – számolt be a fejleményekről a Veol.hu. Ádám nem tud beszélni, ugyanis agysérülést szenvedett – tájékoztatták az orvosok a gyermek édesanyját. Gyermekét továbbra is az intenzív osztályon ápolják, az orvosok azt mondták, hogy az állapota ideális esetben jobbra fordulhat, de sajnos az ellenkezője is megtörténhet. A baleset után hosszú rehabilitáció vár Ádámra.

Hosszú az út a gyógyulásig

Az édesanya információi szerint, ha fia szállítható állapotba kerül, akkor egy rehabilitációs intézetbe viszik. – Tudom, érzem, minden jóra fordul, a fiam egy napon hazajöhet – jegyezte meg csendesen az anya, aki elmondta még, olykor kicsit elmosolyodik a fia, amikor rá néz.

Beatrix meghatódva beszélt arról, hogy fia barátai mennyit segítenek neki otthon a háztartásban, illetve másik gyermekénél, Bence ellátásánál, aki oxigénhiánnyal született.