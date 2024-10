Fogyasztóként meglehetősen zavarba ejtő az eligazodás a szervizdíj és a borravaló útvesztőjében, főleg, amikor kiderül, hogy akár mind a kettőre „megtehetjük a tétjeinket” egy vendéglátóhelyen. Fehérváron is van ilyen: nem jelzik, de ott a szervizdíj a blokkon, majd pedig a monitoron is rábökhetünk az adható borravaló százalékra. Sőt, olyan helyen is felszámolnak szervizdíjat, ahol nincs is „szerviz”, vagyis felszolgálás. Azt mondják, a szervizdíjat az üzlet lefölözi, annak csak egy része jut el a felszolgálókig. Azt azonban nem mondják sehol, hogy nem vagyunk kötelesek kifizetni a szervizdíjat, ellenben adhatunk csak borravalót. Nehéz jól cselekedni, miközben minden egyre drágább, de azért érdemes tudatosnak lenni ezen a téren is: a szervizdíj és a borravaló is a fogyasztó elégedettségének fokmérője.