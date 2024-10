A borral és főleg a szőlővel foglalkozni, dolgozni nemes, de nem túlságosan divatos dolog a mai fiatalok körében. Miért éppen ezt választotta?

Régóta, talán 5-6 éves korom óta ott vagyok apámmal a szőlőben és a pincében, és ő szerettette meg velem ezt a szakmát, méghozzá annyira, hogy jelentkeztem Budafokra, ahol a Soós István Borászati Technikus és Szakképző Iskola diákjaként szőlész-borász szakon tanultam. A három éves képzés vége előtt nem sokkal feljutottam az országos szakmai versenyre, amit meg is nyertem, így le sem kellett vizsgáznom, azonnal megkaptam a bizonyítványomat.

A 2024-es Móri Bornapok nagyszínpadán vehette át az elismerést az ifjú borász, Galambos Lajos

Fotó: Karger Virág

Nem sokkal később jött az első szakmai elismerés. Hogyan lehet megszerezni és mit jelent pontosan Az Év Ifjú Borásza cím?

A Móri Borvidék hat településén sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel és még többen borkészítéssel. Ez különösen igaz, a borvidék központjára, Mórra. Az Év Ifjú Borásza cím valójában egy vándordíj, amit minden évben más kap meg. Idén rám esett a választás, ami azt jelenti, hogy ezzel is elismerik a borversenyeken elért eredményeimet, illetve a szakterületen elvégzett munkámat.

Mik a távlati tervek, hogyan tovább, vagyis szeretne még tanulni, vagy indulhat a munka?

Mindenképpen szeretném folytatni a tanulmányaimat, sőt, valójában most is tanulok, hiszen most is ugyanúgy a Soós István Szakképzőben tanulok, mint korábban, csak most bor- és pezsgőkészítő technikusként. Ha ezt elvégzem, akkor szeretnék egyetemre is menni, és ott is hű maradnék a választott szakmához, így a tanulmányaimat tekintve a végleges cél a szőlész-borász mérnöki diploma megszerzése. Emellett szeretnék elmenni külföldre is, egyfajta tanulmányi útra, hogy lássam, más országokban, más termőhelyeken milyen módszerekkel termesztik a szőlőt és hogy milyen technológiákat alkalmaznak például a borkészítés során. Régi vágyam, hogy ellátogassak például Olaszországba, illetve Franciaországba, vagyis Európának, borászati szempontból a két legismertebb és legelismertebb országába.

Gyermekként árnyékként követte az apját, és leste a szavait, viszont ma már két hozzáértő, felnőtt férfiből áll a csapat. Megmaradt a romantikája? Ugyanúgy megy az együttgondolkodás és a közös munka?

Továbbra is nagyon jól tudunk együtt dolgozni, igaz, mióta iskolába járok, azóta kicsit több a szakmai vitánk, de ennek is vannak előnyei, mert ezek a beszélgetések is csak előrébb viszik a borászatunkat. Ezen a területen a technológia nagyon gyorsan fejlődik, a felhasznált anyagok tekintetében éppúgy, mint a munkánkat segítő, az eredményeket javító berendezések világa. Ezen új dolgok bevezetése a saját pincészetbe nem mindig egyszerű, ilyenkor meg kell magyarázni, hogy mi miért jó, ugyanakkor fontos, hogy a tapasztalata ott áll mögötte, és kitart amellett, ami ő tanult korábban.