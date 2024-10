Márton-napon közös teázásra, forralt borozásra várják a Csóron élőket és környékbelieket is, hiszen a kellemes közös időtöltés mellett ezúttal egy még nemesebb cél is lebeg a résztvevők szeme előtt: segíteni egy Csóron élő, súlyos beteg kisgyermeknek és családjának. A jótékonysági vásár, ahol ajándéktárgyakat és süteményt is lehet majd vásárolni, több helyi civil szervezet kezdeményezése. A program része a Márton-napi lámpás felvonulás is. A menet november 8-án, pénteken, 18:30 órakor az óvoda elöl indul, a séta végén a művelődési háznál folytatódik a jótékonysági program, bohóccal, lufikkal és vásárral, no meg a finom forralt borral!