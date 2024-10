A kiállítás célja, hogy közelebb hozzák az érdeklődésük mentén a gyűjtőtársakat, lehetőséget teremtve a személyes találkozásokra legalább egy bemutató idejére. A kiállításon szokás szerint nincs semmiféle témamegkötés. Nemcsak bélyegek, parafilatélia, de olyan anyagok is láthatók lesznek, amelyeknél a kiállító fantáziája kapcsolja össze a bélyegeket más (pl. városismereti) témával. A gyűjtemények jegyzéke folyamatosan alakul, és bővül. A kiállítás megnyitóján a Fejér megyei települések címerei című előadás is helyet kap. A kiállításra egyébként személyes bélyeget is készítenek, és kihelyezett posta is lesz, alkalmi bélyegzővel.

A kiállítás megnyitója 2024. október 9-én 16 órakor lesz a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban (Lövölde u. 46. a vasútállomástól 200 m-re). A kiállítás megtekinthető a megnyitó napján 18 óráig, 2024. október 10-11-én 10-18 óra között, október 12-én 10-14 óra között.

A szervező Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör szeretettel vár minden érdeklődőt az eseményre!