Cey-Bert Róbert Gyula író, a Corvin köz veteránja, egykori szabadságharcos minden esetben kiáll a forradalom valódi eszméjéért, ha azt szükségesnek látja.

– Ez minden ötvenhatost felháborít, hiszen a forradalom és a szabadságharc a nemzetről, a nemzet idegen befolyásolástól való védelméről, a becsületről szólt – mondta Cey-Bert Róbert Gyula, aki 17 évesen vett részt a budapesti harcokban, majd külföldre menekült. – Emlékezhetünk rá, hogy a betört kirakatú üzletekből semmi sem tűnt el, mert egy tiszta forradalom volt, de az, amit Magyar Péter képvisel, nem a becsületről, hanem éppen ellenkezőleg, a becstelenségről szól. Amit megtett a feleségével, hogy ávós, III/III-as módszerrel lehallgatta és zsarolta, pontosan az ellenkezője annak, amit 1956 képviselt: a magyarságot, a magyar történelmet, a szabadságot, és főként a becsületet. A kisajátítási kísérlet elárulja, beszennyezi azt az értékrendet, amiért mi harcoltunk, amit mi képviseltünk. Ezt nem csak én, hanem minden olyan egykori ötvenhatos így gondolja, akivel kapcsolatban vagyok, és akivel erről beszéltem.

Cey-Bert Róbert Gyula író a Távol-Keleten élt, onnan települt haza és dolgozott a Kodolányi János Egyetemen is

Fotó: FMH-archív

A szabadságharc egyik legismertebb helyszíne a budapesti Corvin köz, ott áll a mára fogalommá vált pesti srácot megidéző Jancsi-szobor. Az alkotást sokak szerint Varga Jánosról mintázták, de ő ez ellen tiltakozik: „Nem rólam mintázták, hanem Rólunk”.

– Olyan nagyon nem lepődtem meg, és megmondom, hogy miért – mondta, amikor rákérdeztem Magyar Péter ötletére. – Volt már előtte más nyomorult is, aki megpróbálta ötvenhatot a reformkommunisták érdemeként feltüntetni, úgy beállítani, hogy ők kezdték a forradalmat. A Gyurcsányék is ezt csinálták, volt a pofájukon bőr ahhoz, hogy igyekezzenek kisajátítani maguknak a történteket. Én 1956. október 23-án, 16 éves fejjel Budán csatlakoztam a tüntető tömeghez és már aznap délután láttam az első lyukas zászlókat, amelyekből kitépték Rákosi gyűlölt címerét. Azok a pillanatok egész életemben elkísértek és itt vannak velem a mai napon is. Az a lyukas zászló olyan, mint Rákóczi zászlaja volt, amire ráhímezték: „Pro Patria et Libertate!”, azaz „A hazáért és a szabadságért!” Ez örökké megmarad a magyar történelemben és remélem, örökre megmarad a magyar történelemben az a zászló is, amelyből kivagdosták Rákosi gyűlölt címerét, majd a kommunista hóhérok ezért kivégezték a nemzet legértékesebb fiait.