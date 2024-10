– Összesen 24-en érkeztünk az idén Pusztavámra – mondta Georg Hodolics geretsriedi lakos, aki 60 éve tagja a német tánccsoportnak. Az Országos Bajor Szövetség elnökhelyettese, a mostani emléktúra vezetője. Hozzáfűzte: – Még a háború befejezése előtt, 1944 októberében összefogtak a pusztavámi németek (őseink), s szervezetten, lovaskocsival, gyalog, elindultak Bokod felé, s néhány viszontagságos hét után Bajorországban kötöttek ki. A hírekben hallottuk, hogy már nagyon közel jár Magyarországhoz a Vörös Hadsereg. Mi nem akartuk őket bevárni, mert semmi jót nem várhattunk tőlük. A mai zarándoklatunk egy túra, így emlékezünk meg azokra a német testvéreinkre, szüleinkre, nagyszüleinkre, akik végigélték a 80 évvel ezelőtti utat. Most nagyon sok élménnyel gazdagodtunk itt Pusztavámon. Ismét meggyőződhettünk arról, hogy az itteni németajkúak, ragaszkodnak németségükhöz, ápolják saját kultúrájukat, szokásukat. A 80 évvel ezelőtti eseményeket a csoportom tagjai önként át akarták élni, így osztozva az egykori menekültek fájdalmában.

Georg Hodolics: „a mai zarándoklatunk egy túra, így emlékezünk meg azokra a német testvéreinkre, szüleinkre, nagyszüleinkre, akik végigélték ezt az utat, előre menekülve a közelgő szovjet csapatok elől”

Fotó: Nédó Géza / Fejér Megyei Hírlap

Buszra szállt, hogy megnézze szülőfaluját

Harting Terézia a német csoport tagja, aki 89 éves létére, még buszra szállt, hogy megnézze szülőfaluját, Pusztavámot. Szülei annak idején a menekültek csoportjához csatlakoztak, ennek éppen 90 éve. Rézike minden pusztavámi percre emlékezik, számára is nagy megrázkódtatás volt a menekülés. Ma is emlékszik magyar játszótársaira, akik gyakran megjelennek képzeletében. Először 1966-ban jött haza egy temetésre, amikor az itt maradt nagymamája elhalálozott. A rendszerváltoztatás után többször is ellátogatott Pusztavámra. Felemelő érzés volt számára, hogy pénteken a csoport tagjaival együtt a pusztavámi katolikus templomban egy misén vehetett részt, majd vasárnap délelőtt az evangélikus templomban egy istentiszteleten imádkozhatott.