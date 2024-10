A Székesfehérvári Babahordozó Klub fő célja, hogy kikapcsolódási lehetőséget biztosítson azoknak az édesanyáknak, akik jelenleg még otthon vannak pici babáikkal. A klub havonta tart babahordozó kölcsönzést, ahol egy meghatározott összegért az édesanyák kipróbálhatják a különböző babahordozókat, melyekből több is van: elől- vagy hátulhordozásos, csatos, félcsatos, rugalmaskendős és szövetkendős. A megfelelő babahordozó kiválasztásához nemcsak a baba igényeit kell figyelembe venni, hanem az édesanya testalkatát és életmódját is. A klub mindezen kérdésekben is igyekszik segítséget nyújtani az édesanyáknak – mondta el Mayer-Heizinger Anita, a klub önkéntese.

Babahordozó hét két napban

A klub egyik legnagyobb eseménye az évenként megrendezésre kerülő kétnapos Nemzetközi Babahordozó Hét, amely idén október 18–19-én várja az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Számos előadással is készülnek, melyek a nőket, s elsősorban az édesanyákat foglalkoztató kérdéseket járnak körül. Szó lesz a cikluskövetésről, a császár utáni regenerációról és a szülés utáni depresszióról, valamint a kisgyermekek dackorszakáról és az idegrendszeri éretlenség tüneteiről is. Arról pedig, hogyan térjünk vissza szülés után a munka világába, Horváth Ágnes coach, közgazdász beszél majd. Mindemellett azonban lesz tombola is, ahol több száz ezer forint értékben sorsolnak ki ajándékokat a résztvevők között, akik színes vásáron válogathatnak a hazai kézműves portékék között, az élelmiszertől (például méz, péksütemény) kezdve, a rágcsaláncig vagy éppen különböző hordozó eszközök, ruházatok között. Lehetőség lesz ingyenes hordozási tanácsadáson is részt venni, ahol szintén térítésmentesen lehet majd kipróbálni a hordozóeszközöket. Október 19-én, szombaton 09:00–09:40 között a népszerű Ringató foglalkozás is várja majd a babákat és az édesanyákat, Horváth Irmával és Dérné Kovács Ibolyával.

A rendezvény kísérőprogramja október 17-én, csütörtökön 16:30 órakor az Országalmánál egy flasmob, amelyen babák és anyukák táncolnak majd együtt.