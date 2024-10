Varga Gábor Farkas a másik példa volt arra, hogy nem kell feladni, ha elsőre nem sikerül bejutni az áhított Képzőre vagy a MOME-ra. Ő például az ötödik nekifutás után került be a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, de már előtte elkezdett Székesfehérváron látványos és komoly plakátokat készíteni a MéhKasAula Kulturális Egyesület rendezvényeihez. A Képzőn aztán tagja lett három évfolyamtársával a Posteri csoportnak, majd a Magyar Plakát Társasághoz csatlakozott, amellyel ma is kiállít. Az ő portfoliója is nagyon meggyőző: bemutatta egyedi grafikai munkáit, a Papírforma műhelyben készített alkotásokat, valamint beszélt a Vörösmarty Színháznak vagy más helyi kulturális intézménynek alkotott plakátjairól, egyéb grafikáiról. A közönségben jelen lévő fiatalok megtapasztalhatták, hogy egy grafikus munkája sem csak arról szól, hogy ül a monitor előtt és tervez.

Kérdés már a bemutatók közben is fel-felmerült, de a művészeti pályára készülő ifjak a beszélgetés végén is kíváncsiak voltak például arra, hogyan alakul a már profi művészek egy-egy napja. Sőt a munka, a karrierépítés és a magánélet összefüggéseit is érintették.

A sorozat a tervek szerint folytatódik: novemberben és decemberben, a felvételi időszak előtt lesznek beszélgetések például médiaművésszel és olyan sikeres alkotóval is, akinek nincs művészei képzésben szerzett diplomája.