Szabó Ani textiltervező, dizájner a METU-n végzett, majd a MOME-n szerezte a mesterdiplomáját. A textiltervező szakra második próbálkozásra jutott be – mesélte. Először költségtérítéses képzésben vett részt, onnan került át a jó teljesítményének köszönhetően állami ösztöndíjas képzésbe. Nagyon sokat tanult, gyakorlatból is, és a fiataloknak is azt ajánlotta, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget a tanulásra, használják ki az egyetemi éveket! Portfóliójában részletesen bemutatta a szebbnél szebb, különleges és a mindennapokban is használható textileket, s a kiállításokról is szót ejtett. Néhány munkánál

részletesen kitért a technikai megvalósításra, és elmondta: természetes anyagokkal szeret dolgozni, a természetből meríti a legtöbb inspirációt. Vannak egyéni megrendelései – például megkeresték a Kanári-szigetekről –, ám alkalmazott dizájnerként is piacra tudott kerülni, kereskedelemben kapható textilekkel. Ő ugyancsak kiemelte a művésztelepeken való részvétel előnyeit, valamint a kapcsolatépítés fontosságát más alkotókkal, továbbá azt is, hogy pótolhatatlan a biztos szakmai alapok elsajátítása, és nagyon jó az a tudat, hogy minden termékét, alkotását pontosan ismeri. Illetve elmondta: a felgyorsult világgal és a rapid technikai megvalósításokkal szemben arra törekszik, hogy megtanítsa várakozni az embereket. Van, hogy két hét egy szőnyeg kivitelezési ideje, de akkor az egyedi lesz és saját kézzel készül.

Varga Gábor Farkas a másik példa volt arra, hogy nem kell feladni, ha elsőre nem sikerül bejutni az áhított Képzőre vagy a MOME-ra. Ő például az ötödik nekifutás után került be a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, de már előtte elkezdett Székesfehérváron látványos és komoly plakátokat készíteni a MéhKasAula Kulturális Egyesület rendezvényeihez. A Képzőn aztán tagja lett három évfolyamtársával a Posteri csoportnak, majd a Magyar Plakát Társasághoz csatlakozott, amellyel ma is kiállít. Az ő portfoliója is nagyon meggyőző: bemutatta egyedi grafikai munkáit, a Papírforma műhelyben készített alkotásokat, valamint beszélt a Vörösmarty Színháznak vagy más helyi kulturális intézménynek alkotott plakátjairól, egyéb grafikáiról. A közönségben jelen lévő fiatalok megtapasztalhatták, hogy egy grafikus munkája sem csak arról szól, hogy ül a monitor előtt és tervez.