A bicskei testületbe a polgármester és a nyolc egyéni jelölt mellett listáról három ellenzéki képviselő kapott lehetőséget a város ügyeiben eljárni, döntést hozni. Mindenesetre az újra- és újraválasztás a köszönetet és a biztatást jelenti, az újaknak pedig a megelőlegezett bizalmat, hangzott el az alakuló ülésen. Bálint Istvánné polgármester negyedszer vág neki az önkormányzati vezetésnek - egy ciklusban képviselőként, egyben alpolgármesterként dolgozott, polgármesterként pedig másodszor kapott felhatalmazást. Az alakuló ülésen ismét Csörgöl Ákost kérte fel Bálint Istvánné alpolgármesternek, aki másodszor jutott egyéni választáson a testületbe, miként Börcs Antal, Csonka István és Lovasné Báder Katalin is újráznak. A legrégebben képviselők, ötödik ciklusukat kezdik meg Sulyokné Guba Judit és Bárányos József, a negyediket Németh Tibor, aki a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke is egyben. Először indult és nyert fideszes jelöltként Gyuricza Zsuzsanna. Listáról került a képviselő-testületbe Balázs Péter, a Demokratikus Koalíció jelöltje, ő újrázott, az elmúlt öt esztendőben is képviselő volt Bicskén. Első ízben kapott lehetőséget a listás szavazás eredményeként Szabó Bence, a Mi Hazánk jelöltje és Paszicsnyek János Ádám, a Kétfarkú Kutya Párt képviselője.

Az alakuló ülésen Halász Éva, a HVB elnöke adott részletes tájékoztatást az ismert választási eredményekről és adatokról, Fricz Gábor jegyző és Vandlikné Lengyel Edit aljegyző közreműködésével tették le az esküt a képviselők és a vezetők. További feladatokat kaptak a gazdálkodási, a város- és vállalkozásfejlesztési és a humánerőforrás bizottságokban, vállalásuk és a szakértelmük alapján.

Az újrázó polgármester székfoglalójában rövid visszatekintést tett a számos váratlan nehézséggel súlyosbított időszakra – világjárvány, gazdasági visszaesés, szankciók, háborús körülmények, energiaválság sújtotta közvetlenül vagy közvetve a magyar gazdaságot. Felelős gazdálkodással és szigorú pénzügyi kontroll mellett tartotta kézben a város vezetése a költségvetési irányokat, foglalta össze Bálint Istvánné az öt esztendőt. Néhány beruházást és fejlesztést címszavakban felsorolt a polgármester, amelyeket ma már természetesnek tekintenek a megvalósulás után. Elkészült a Bicske Szíve Park I. üteme, megépült a városi piac és az inkubátorház, utak, kerékpárutak, járdák, közpark, játszótér, buszmegállók valósultak meg, napelemeket telepítettek az óvodákra, a polgármesteri hivatalra, teljes energetikai felújításon esett át a művelődési központ, a tűzoltóság. Állami beruházásban elkészült az intermodális közlekedési csomópont, kivételes szépségű és műszaki-kulturális újdonság a Lajtha