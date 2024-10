Ismét elkezdődött. Ismerős hangok melengetik a szívemet: ahogy a korong nekivágódik a palánknak, a korcsolya hangja fékezés közben, az ütők kopogtatása a jégen, és persze a gól utáni Republic sláger. Hat éve dobogtatja meg a szívem a jégkorong, hat éve már, hogy átléptem az Ördögkatlan kapuját, s ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban. S ott vagyok most is bevallom. Mérhetetlen űrt érzek a szívemben. Hiányoznak az ismerős arcok, a melegedő-pillanatok. Még a sorban állás után is sóvárgók, nem beszélve arról a bizonyos hot-dogról. Háromezren vagyunk, mégis oly távolinak érzek mindent és mindenkit. Mintha mindenki a külcsínbe lenne szerelmes, de aki nem volt a kopott lelátókon, amit az emlékek tartottak össze, ő nem is tudja, mi az igazi Volán-szerelem.