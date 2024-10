Az idősek világnapja alkalmából színvonalas műsorral készültek a város szépkorú lakóinak idén is: érkeztek a Fedák Sári Színház művészei, valamint Oszvald Marika is fellépett, de még mielőtt ez megtörtént volna, Cser-Palkovics András üdvözölte az időseket, akik nemcsak megtöltötték a csarnokot, hanem be is ragyogták azt.

Ahogy azt mondta: az időseket köszönteni nem csak megtiszteltetés számára, hanem örömteli kötelesség, ugyanis ők azok, akik szerették, ápolták gondozták és fejlesztették a várost.

A polgármesteri üdvözlést követően Fedák Sári Színház művészei kápráztatták el műsorukkal a nézőket, akik közül voltak olyanok, akiket sikeresen táncba is hívtak, többek között a tegnap bejelentett alpolgármester-jelöltet, Horváth Miklós Csabát is.

Majd a rendezvény méltó zárásaként érkezett még Oszvald Marika, aki a tőle megszokott módon: átéléssel, energiával és jó kedvvel állt a közönség elé, hogy előadásával megörvendeztesse őket.