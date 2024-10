Mi szakértői segítséget kértünk a témában, így megkerestük Sárbogárd kedvelt és talán az egyik legjobban felszerelt autószerelő műhelyét, ahol apáról fiúra öröklődik a szakma szeretete. Idősebb Tósoki György a cikk végén található videóban való szereplést inkább meghagyta fiának, de elmondta 1985. 01.01-én nyitottam meg műhelyemet, ami azóta is változatlan helyen üzemel. Már közel egy évtizede fiammal kiegészülve dolgozunk, aki ugyancsak autószerelő és Közlekedés gépész technikusi végzettséggel is rendelkezik, azonfelül egy Közlekedésmérnök diplomával. A videóban összefoglalva és rövidebben, de itt most részletesebben is nézzük át, mire kell felkészülnünk az érkező időszak előtt!

Apa és fia. Generációkon átívelő az autók és szakma szeretete

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Örök és állandó téma, a téli gumiabroncs kérdése

Valljuk be, nem könnyű eligazodni ebben a kérdésbe, és sokaknak okoz fejtörést, hogy mikor váltsanak téli gumira, vagy váltsanak egyáltalán? A szakmai vélemény szerint, amikor az átlaghőmérséklet 7 °C alá csökken, a nyári gumik állapota folyamatosan romlani kezd, így előnyös, ha az első fagyok előtt már lecseréljük a garnitúrát. Ne feledjük, hogy egy elkopott gumiabroncs tapadása lényegesen rosszabb, így saját magunkra és a többi autósra is veszélyes, ha ezekkel indulunk útnak.

Óvatosan a fékezéssel, és ellenőriztessük az állapotát!

Esős, havas időben jelentősen megnő a fékút, amely egy nem megfelelően működő fék esetén életveszélyes helyzetet teremthet. Ha eddig nem tettük, ősz elején mindenképpen ellenőriztessük a fékek állapotát, vezetéskor pedig vegyük figyelembe a megváltozott időjárási körülményeket alacsonyabb sebességgel és magasabb követési távolsággal.

Látni és látszani, az örök szabály!

Ha azt észleljük, hogy a lámpáink, tehát a fényszórók, a féklámpák és a tolatólámpák nem, vagy csak hibásan működnek, haladéktalanul javíttassuk ki a hibát! A hibák kijavítása mellett természetesen a tisztaságra is ügyelnünk kell: rendszeresen tisztítsuk meg a szélvédőt a falevelektől és más szennyeződésektől, és cseréljük az ablakmosó folyadékunkat télire!