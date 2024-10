A mesterséges fényben is gyönyörűen csillogó ásvány különlegességek, hétköznapi, még talán az értékesebbnél is szebb kövek, számtalan ékszer, és rengeteg látogatóval lehetett találkozni a 3. Móri Ásványbörzén. De nem csak a felsoroltak voltak csillogóak és hűvös tapintásúak, vagy éppen színesek, hiszen voltak ott teknősök, papagájok, és pintyek is. De különleges növényekből és Koszka Attilának köszönhetően gombákból sem volt hiány, ahogy helyi finomságokból sem, így a felnőttek egyszerre kóstolhatták a kiváló móri borokat és az ízben gazdag orondi sajtokat.

Fotó: feol.hu

A kiállításra nagyon sokat látogattak el, köztük sok család is, ezért szokás szerint a gyerekekre is gondoltak. Így, túl a kreatív lehetőségeken, az arcfestésen, a csillámtetováláson, a homokfestésen, a kőcsiszoláson, kőkép készítésen és az egyéb látnivalókon, lehetett enni egy kis süteményt, sörédi rétest, kürtöskalácsot, de láthattak cápa fogakat, borostyánban megkövült állatokat, sőt, aki figyelmesebb volt, az láthatott kis fadobozban még kisebb, ám annál értékesebb dolgot, egy darabot a holdból.

Fotó: feol.hu

– Elérkeztünk a 3. kiállításunkhoz, és az előző kettőhöz hasonlóan, ezt is nagy lelkesedéssel szerveztük meg Lili, és Balázs barátommal, akik az ország legnívósabb ásvány és ékszerkiállítóit varázsolták ide Mórra. Emellett persze a Wekerle Egyesület portékáiból, numizmatikai kiállításából is tudtak a látogatók szemezgetni. Külön öröm számunkra, hogy míg az első rendezvényen a látogatók jelentős része móri volt, a második alkalommal már legalább annyi vidéki érdeklődő érkezett Mórra, mint helyi lakos. Próbáljuk a jelképes belépővel, s a belépő mellé adott ajándékokkal becsalogatni az embereket, legyen az egy Kedvenc rejtvénykönyv, a gyerekeknek egy szép ásványcsomag, esetleg néhány bélyeg. – fogalmazott Schnaubl Norbert szervező.

Fotó: feol.hu

As ásványbörze nem csak kiállítás, hanem vásár is, ám ennek a bevétele minden évben jó célt szolgál.

– Az első alkalommal, amikor a Wekerle Sándor Szabadidőközpont rezsiköltségeihez akartunk anyagilag hozzájárulni, segíteni a városnak, még nem gondoltuk volna, hogy ebből hagyomány lehet. De az lett, és a látogatottság azt mutatja, hogy igenis szükség van ilyen színes, kiállítókban gazdag kiállításra városunknak, ezért töretlen lendülettel fogjuk az elkövetkező években is megszervezni ezt a börzét. Szerencsére minden segítséget megkaptunk, így pozitívan álltak hozzá a csarnok dolgozói, a kiállítók, és a támogatóink, köztük a TDM Egyesület is. Ezzel is kezdtük és a mottónk változatlan: Megálmodtuk, megcsináltuk! – Hangsúlyozta Schnaubl Norbert.