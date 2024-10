Tombolt a lottóláz

Szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt is nagy lázban tartotta az országot a jelentős lottónyeremény. Akkor a telitalálatos szelvény tekintélyes summa volt: „A nyeremény 2 028 051 forint. Négyes találatot 53-an értek el, nyereményük egyenként 38 265 forint. Hármas találatot 4317 fogadó ért el, nyereményük egyenként 469 forint. Két találatot 124 744 fogadó ért el, nyereményük egyenként 16,20 forint." – olvasható a Hírlap 1964. október 25-i számában.

Világbajnoki dobogó

Magyar tornász sikerről szóltak a hírek fél évszázaddal ezelőtt. A várnai tornász világbajnokságon a győztes Szovjetunió és a második NDK mögött a női csapatversenyben harmadik helyezett lett a magyar lányok együttese.

Rendőrhalál

Holtan találták lakásán a polgárdi rendőrőrs állományába tartozó törzszászlóst 30 éve. Mint írtuk, „az eddigi vizsgálatok szerint a rendőr október 23-ra virradóra szolgálati fegyverével agyonlőtte magát. Az öngyilkosság indítéka ismeretlen."

Átadták az új bérházat

Felavatták Sárosd nagyközség első többszintes lakóépületét, amelynek 12 bérlakása kényelmes körülményeket biztosít – számolt be a Hírlap 20 éve.

„Kolber István tárca nélküli miniszter avatóbeszédében emberi léptékűnek, a település életében nagy jelentőségűnek, országosan is figyelemre méltónak értékelte az eseményt. Az Abai kistérség és a környező települések polgármestereinek, valamint a megyei és a sárosdi önkormányzat képviselőinek jelenlétében, az általános iskolások műsorát követően mondta el ünnepi beszédét Lehotainé Kovács Klára polgármester. Beszélt a Sárosdon végbement és tervezett fejlesztésekről, melyek között előkelő helyet foglal el a bérház építése."

Csillogó, hálás szemek

A szegénység elleni küzdelem világnapján, az ilyentájt megszokott szónoklatok helyett egy spontán szerveződő civil közösség 250 adagnyi meleg ételt osztott szét hajléktalanoknak és rászorulóknak Dunaújváros belvárosában. Kezdeményezésük a Boldog vasárnap nevet kapta:

„A feleségemmel évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy valamilyen formában megpróbálunk segíteni. Többször is vittünk élelmiszert szállókra, később több ismerősünk, barátunk csatlakozott. Tavaly télen a helyi hajléktalanszállóra is tudtunk vinni ételt, csütörtökön alig egy óra alatt elfogyott minden, pedig 250 adag babgulyás, süteményt készítettünk. Számomra is meglepő volt, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sokan csatlakoztak. Megható pillanat volt ez számunkra" – nyilatkozta 10 éve Bartalos Norbert a Hírlapnak.