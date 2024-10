A Nyelvtudományi Kutatóközpont folyamatosan dolgozza fel azokat az igényeket, amelyek az anyakönyvezhető nevek vonatkozásában érkeznek. Időről időre bővül a lista, de a kutatóközpont rendszeresen adja hírül azt is, mely kérelmeket, javaslatokat utasították vissza.

A Nármin névvel bővült az anyakönyvezhető nevek listája

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Most azonban, ahogy a veol.hu-n olvasható, egy újabb tündéri lánynevet engedélyeztek. Ez pedig nem más, mint a Nármin.

Mit jelent a Nármin név? Ez a különleges név, ami tisztaságot és finomságot hordoz.

Minden név egyedi történetet mesél el, és ez a frissen elfogadott lánynév sem kivétel. A Nármin eredete mélyen gyökerezik a perzsa kultúrában, ahol a “narm” szó a puhaságot és tisztaságot jelenti. A név finom, lágy hangzása és különleges jelentése miatt már eddig is sokak szívét elnyerte, ám most már hivatalosan is anyakönyvezhető formában választhatják a szülők.