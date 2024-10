– A nemzetközi projektek tapasztalatait választottam előadásom témájául. A Múzeumok és Látogatók Alapítvány képviseletében vagyok most itt, de korábban a Magyar Vendéglátóipari Múzeumban dolgoztam, mint múzeumpedagógus. Egy civil szervezettel és egy múzeummal valósítottam meg projekteket, és aztán átültem a másik oldalra. Most a projekteket elbírálók közé tartozom, és most innen látom a nemzetközi projekteket.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ismerni kell az alumínium felhasználási területeit

A fiatalokat meg lehet fogni, de nem könnyű. Előfeltétele a bevonásuknak, hogy megtaláljuk a relevanciát az adott témában. A múzeumi témák általában elég elvontak, különösen a mai fiatalok számára, ezért azokat a pontokat kell nekik megmutatni, amelyek a mai életükhöz fontosak lehetnek. Így hát ha például alumíniumról van szó, akkor mindenképpen be kell mutatni, hogy hol használják jelenleg ezeket az anyagokat, hogy milyen alapanyagok találhatók a természetben, de meg kell azt is mondani, melyik hogyan keletkezett. Ami még nagyon fontos lenne az a történetek bemutatása, de mégsem kap elég figyelmet ez a terület. Be kellene mutatni az embereket, akik tudósként, kutatóként, bányászként, vagy éppen kohászként ezen a területen dolgoztak, és nem csak őket magukat, hanem az életüket, a történetüket is. Nem mellesleg minden alkalommal érdemes belefűzni egy kis humort is, mert az mindig segít a fiatalok figyelmének ébrentartásánál. –nyilatkozta lapunknak az első előadó, Miszné Korenchy Anikó.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az előadás sorozat keretében többek között szó esett arról, hogy hogyan válhat működővé egy kulturális útvonal és hogy mi is az a Vaskultúra Útja? Feltették a kérdést, hogy kinek mire van szüksége a múzeumokban? Érintették a közösségi identitást, a hungarikumokat, nemzeti értékeket, emellett kerestek célokat, kitörési pontokat is a konferencia előadói és résztvevői.