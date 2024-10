Ahogy azt korábbi cikkünkben is olvashatták, melyet Enying új polgármesterével, Kiss Norbert Ivóval készített a feol.hu: a városban is megtartotta a hónap első felében alakuló ülését az új képviselő-testület. De mint írtuk alpolgármestert akkor nem választottak, ahogy a bizottságokat sem állították fel. Utóbbiak azonban időközben ’pótlásra’ kerültek a múlt héten tartott testületi ülés keretén belül – számolt be az önkormányzat közösségi oldalán.

Alpolgármestereket választottak és felállt a négy bizottság.

Forrás: Enying önkormányzata

Két alpolgármester lett

Mint írják Regenyei Katalin lett az általános ügyekért felelős alpolgármester, aki innentől a mindennapi operatív ügyekért felel, Dely Zsoltot pedig a stratégiai ügyekért felelős alpolgármesternek választották, aki a hosszútávú fejlesztési projektek koordinálásával foglalkozik.

Felállt a négy bizottság

A fentiek mellett felállt a négy állandó bizottság is. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság élére Gebula Béla Ákos került, a tagok közé pedig Molnár Gábor és Vaszari Csaba. A Településfejlesztési Bizottság elnöke Vaszari Csaba lett, az ő munkáját segíti bizottsági tagként Nyikos István és Mátyás Gábor. Az Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöki pozícióját Mátyás Gábor tölti be, tagként segít Lelkes Ákos és Molnár Gábor. A Településkép és Városrendezési Bizottság Nyikos István elnökletével dolgozik a város arculatán és a közterületek védelmén. Tagjai pedig Gebula Béla Ákos és Lelkes Ákos.

– Alapvető cél, hogy a bizottságok pontos feladat-és felelősségi körökkel rendelkezzenek, az operatív és stratégiai irányítás szétválasztásával, a hatékonyság érdekében. Mindezt külsős tagok bevonásával és költségnövekedés nélkül. Ezek a változtatások a város fejlődését szolgálják, biztosítva az átlátható és eredményes működést – írják a továbbiakban.