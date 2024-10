Az Állatvédelmi Témahét szombaton kezdődött az Állatvédelmi Piknikkel Budapesten, az Erzsébet téren, melyhez az Országos Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság mellett a Fejér vármegyei rendőrök is csatlakoztak tematikus programokkal. A cél, hogy minél több emberhez eljussanak a felelős állattartással kapcsolatos ismeretek és a környezettudatos gondolkodás. A pikniken az állatvédelemmel kapcsolatos interaktív foglalkozások, látványos kutyás bemutató és előadás várta az érdeklődőket.

Az állatvédelem is fontos feladat.

Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzés: az állatvédelem is fontos feladat

Az állatvédelem a rendőrség szempontjából is kiemelt fontos – mondta el Vörös Ferencné, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, hozzátéve, hogy az állatok világnapjához kapcsolódóan minden évben külön feladattervet készítenek, melynek részeként a rendőrség előadást tart egyes oktatási intézményekben, illetve különböző helyszínekre települ ki, ahol beszélnek az állatvédelem fontosságáról. – Beszélünk azokról a bűncselekménytípusokról, amelyek a környezetvédelem, állatvédelem tekintetében szóba jöhetnek. Ilyen kitelepülés volt az Állatvédelmi Piknik is, amelyen négy vármegye – köztük Fejér vármegye – képviselte a rendőrséget. A Fejér vármegyei küldöttek az állatvédelemmel kapcsolatos beszélgetéseket folytattak az eseményre kilátogató felnőttekkel, gyerekekkel. Beszéltünk arról, hogy mi tartozik a felelős állattartáshoz, de a résztvevők, főleg a szülők, élve a lehetőséggel, hogy szakember válaszol, sokat kérdeztek az ifjúságvédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatban is – mondta el Vörös Ferencné, aki elmondta azt is, tapasztalataik szerint a fiatalok már igen nagy ismeretanyaggal rendelkeznek az állattartás terén, hiszen sokaknak van otthon hörcsöge, tengerimalaca vagy éppen kutyája, macskája, amelyeket gondozni kell. A hangsúly azonban a megelőzésen, és így az edukáción van, ugyanis a felelősségvonás terhe alól nem vonható ki senki sem csak azért, mert nem volt tisztában a kötelezettségeivel, a szabályokkal. Az állatkínzást Magyarországon a törvény bünteti.