Gyónással kezdődött az istentisztelet a bakonycsernyei evangélikus templomban október 29-en. A nagyközség lakossága, illetve az evangélikus közösség alapkőletétel ünnepi eseményére gyűlt össze a templomban, ahol az apróságok azt énekelték, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket. Bencze András evangélikus püspök helyettes a gyónást követő feloldozás után azt az evangéliumot idézte, melyben az okos ember kőre, és nem homokra építi a házát.

– Jézus az alap. Erős és biztos alap. Nincs olyan súly vagy életteher, amit ne lehetne rátenni.

Őrá épül az új óvoda is. Ahogy ő befogadott minket, úgy fogadunk be ide mi is mindenkit, lehetnek azok tősgyökeres csernyeiek, beköltözöttek, távolról érkezők, akik hallották az óvoda jó hírét. A Jézusra épülő óvoda befogad mindenkit, elbírja a súlyt, mert Jézus Krisztus tart meg mindet. Az ölében ülünk, mindannyian az ő gyermekei lehetünk. –fogalmazott Bencze András.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Beszélt a gyülekezethez Soltész Miklós is.

Kereszténységünk a legfontosabb, és bármilyen támadás is éri keresztény közösségeinket, akár Nyugat-Európában, vagy akár itt, az országon belül, fel kell emelni a fejünket és ki kell mondanunk, hogy mindaz, amit egyházaink tesznek, a közösséget szolgálja és a bizalom töretlen. Az egyházi fenntartású intézményekben többszörös a túljelentkezés. Országszerte 200 óvodában van fejlődés. Vagy épül egy-egy új, vagy újul bennük valami. – fogalmazott a a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki felsorolta azt is, hogy mit is rejt majd az alapkő.

– Az alapkőbe bekerül majd egy újság, és néhány rajz. Elárulom, hogy kiknek a rajzát fogják megtalálni majd a régészek 10, 200, 500 év múlva. Nagy Szilvia, Bartha Zoé, Kiss Lukács és Németh Aliz Anna alkotásai kerültek az alapkőbe.

Törő Gábor örömmel üdvözölte, hogy a Móri Járásban ez már a harmadik egyházi fenntartású óvoda, megemlítve a móri és a bodajki intézményeket. Az országgyűlési képviselő arra kérte az államtitkárt, hogy továbbra is az eddig megszokott vérmérséklettel dolgozzon tovább az intézmények érdekében.