A kedd délutáni alakuló ülésen először Nagy István, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a 2024. évi önkormányzati választás végeredményét, majd mind a testületi tagok, mind a polgármester letette esküjét. Emlékeztetőül, az új testület összetétele a következő: polgármesternek Bechtold Tamást (976 szavazat) választották meg a váliak júniusban, képviselőnek pedig Kissné Kiss Erzsébetet (766), Klein Károlyt (612), Csókás Zsolt Károlyt (607), Molnár Ágnest (596), Kecskés Tamást (579), és Bencze Dezsőt (511).

Bechtold Tamás polgármester és Csókás Zsolt Károly alpolgármester.

Fotó: Kecskés Zoltán

Ezt követően egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választott a testület, melynek eredményeként Csókás Zsolt Károly tölti be a következő 5 évben ezt a tisztséget. Emellett egy bizottságot is alakítottak: Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottságot, melyeknek elnökét és belső tagjait is megválasztották az alakuló ülésen. Elnökének Kissné Kiss Erzsébetet, tagoknak Bencze Dezsőt, Kecskés Tamást, Klein Károlyt és Molnár Ágnest választották. Kiemelendő még, hogy a megalakult új testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot nem módosította, mivel azt előzőleg már megváltoztatták.

Alpolgármesteri eskütétel.

Fotó: Kecskés Zoltán

Az ünnepi ülés végén Bechtold Tamás polgármesteri köszöntőjében arról beszélt, hogy bár 14 éve dolgozik ezen a helyes, de még mindig nagy örömmel teszi és nagyon hálás mindenkinek, akik rászavaztak. Mint mondta, sok olyan pozitív megerősítést kapott az elmúlt években, ami afelé lökte, hogy folytassa a munkát és immáron a negyedik ciklusát kezdje meg a település élén. A megalakult új képviselő-testületnek jó és eredményes munkát kívánt.