A városgondnokság faápoló szakmérnökei a fákat vizsgálva sokszor a vizuális vizsgálat során nem találnak rendellenességeket, azonban a törzset kézzel megkopogtatva kongó hangot tapasztaltak. Így FAKOPP műszerrel, vagyis akusztikus tomográffal is megvizsgálták a fákat, amely kimutatta a törzsben és a nagyobb vázágakban található korhadásokat és üregeket.

A faápoló szakmérnökök már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy az idős japánakácok jelentős része balesetveszélyessé válhat rövid időn belül. A Zichy ligetben az elmúlt években egyre több feladatot adott a parkfenntartó szakembereknek a veszélyes ágak levágása. Most, hogy műszeres vizsgálat is bizonyította azt, amit már sejteni lehetett, elengedhetetlenné vált egyes fák kivágása.

A városi épített környezetben, lakóházak mellett, parkolók, járdák felett rendkívül fontos a faállomány, de a balesetveszély megszüntetése elsődleges tényező. Éppen ezért ellenőrzik a nagyra nőtt fákat a városban és ha szükséges, elvégzik a fiatalító beavatkozásokat.

A liget biztonságossá tétele mellett a városgondnokság nagyobb méretű koros fákat ültet a kiöregedett és veszélyessé vált fák helyére.