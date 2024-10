Az Agro Challenge versenyt az Europa International szakmai szervezet indította el és szervezi egy luxemburgi agrárius, Georges Krack ötlete alapján. Az első nemzetközi versenyt 2015-ben rendezték meg a Luxemburgi Nagyhercegségben agrárolimpia néven. Két évre a covid közbeszólt, ám Ausztria és Szlovákia után idén Észtországbeli helyszínnel meghirdették a vetélkedőt a mezőgazdasági középiskolás korosztálynak az európai országokban.

Forrás: Letenyey Technikum versenyzői

- Nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra, mert patinás, nagy múltú iskolák csapatait előzték meg – mondja Bányai György, a felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola igazgatója. - Alapítványi intézményünk 2011-ben indult el, a mezőgazdaság az egyik fontos profilunk, helyi és környékbeli gyerekek tanulnak nálunk. Talán a vidékiség is segítette a versenyzőket, miként bennünket, tanárokat is segít az oktatásban, képzésben. Fegyelmezett, jól tanítható, jól nevelt fiatalok járnak hozzánk, a szakmai alázat jellemzi őket – teszi hozzá Bányai igazgató.

Forrás: Letenyey Technikum versenyzői

- Az országos verseny előtt tartottunk iskolai fordulót, s az itteni első helyezettjeink, Cserna Márk, Kiss Márton, Pósfai László és Szelle Petra mehettek tovább Vácra, az országos versenyre – veszi át a szót Tasnádiné Sipos Mariann agrármérnök-mérnöktanár, az egyik felkészítőjük. Gurabi-Horváth Katalin volt a másik felkészítő, s közben természetesen az ötödéves csapat a napi tanulást, iskolai feladatokat is teljesítette. A tananyagban nem szereplő, de a versenyen előre láthatóan megkívánt ismereteket gyors ütemben vették fel. Vácott nyolc iskola agrárius diákjai mérték össze tudásukat, tizenkét versenyszámban. A köztudatban a mezőgazdasági tevékenységről az ismereteink a romantikus és néprajzi elemek keveréke. Homályos emlékek villannak fel a kézi kaszálásról, a marokszedésről és nyári izzasztó kapálásokról, a kapirgáló tyúkokról, de a mai szuperszónikus kombájnokról, számítógépek által irányított, föld nélküli melegházakról is. Nagyjából az életben is keveredik a múlt és a jelen, s az agrárolimpia szervezői is úgy gondolták, hogy legyen a versenyszámok között ez is, az is. Látványnak sem volt utolsó az ügyességi vezetés homlokrakodóval, a villanypásztor telepítés vagy éppen a kézi krumplihámozás és a kézi fejés! Nem soroljuk fel mind a tizenkét versenyszámot, amelyikben az országos első helyezéssel jogot szerzett az észtországi utazásra a Letenyey csapata. Az Erasmus Plus keretében nyerték el pályázaton az utazás és a szállás költségeit, s jutott kétnapos tallini városnézésre is idő.