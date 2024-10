Régóta ismeri a település életét, és mondhatjuk, hogy a közhangulat szempontjából igencsak nehéz időszakában vette át a települést.

Ez így van! Éppen ezért célom, egy valódi közösségi élményt nyújtó, nyugalmat és fejlődési lehetőséget adó városi működés kialakítása. A településen élőkkel újra kell építeni a párbeszédet, az észrevételek és javaslatok meghallgatását, a lakossági igények őszinte felmérését és valódi képviseletét, a hiteles tájékoztatást, a konfliktusok helyett a partnerségek keresését. Aba vezetése nem valami vagy valaki ellen, hanem éppen ellenkezőleg, az egész közösségért fog dolgozni. Mi együtt fogunk tervezni, együtt fogunk dönteni, a megtisztelő felhatalmazást pedig szolgálatnak fogjuk tekinteni. Városunk előrehaladásának kulcsa, hogy a városvezetés őszintén és alázattal figyeljen oda az emberekre, meghallgassa őket, megértse a problémáikat, és eszerint képviselje az érdekeiket. Ennek érdekében rendszeresen fogunk lakossági fórumokat tartani a településen és a településrészeken, valamint kialakítjuk a polgármesteri és képviselői fogadóórák rendszerét.

Úgy tudom a család és a gyermekek kérdését is szívügyének tekinti?

Minden település hosszú távú fejlődésének záloga a gyermekek szilárd erkölcsi alapokon nyugvó nevelése és helyi identitásuk erősítése. A gyerekek maguk a jövőt jelentik, egy családnak, egy településnek, egy nemzetnek. Fontos, hogy olyan közösségben nőjenek fel, ahol szeretet, megértés, nyugalom és béke veszi őket körül. Ezt nem csak a családban kaphatják meg, hanem a köznevelési intézményeinktől is, ezért mindent meg fogunk tenni az iskolákat fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központtal való jó együttműködés helyreállításáért. Az Abán letelepedni és családot alapítani szándékozó fiatal pároknak lehetőségeinkhez mérten minden segítséget meg fogunk adni, például kedvezményes önkormányzati telekvásárlási lehetőség, átmeneti jelleggel albérlet, vagy éppen szolgálati lakás biztosításával. Számítunk az ifjúságra, ha időlegesen el is mentek Abáról, szeretettel várjuk vissza őket, hogy a jövőt ne máshol, hanem Abán építsék tehetségükkel és szorgalmukkal. Igyekezni fogunk az újonnan letelepedőket bevonni a közösség életébe, éreztetni velük, hogy ők is közénk tartoznak.