Zenei elismerések a város kórusainak

A város kórusai az elmúlt időszakban is számos zenei elismerést zsebelhettek be, ezekről is szó esett a gálán. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége felhívására 2024-ben a megyei általános és középiskolai kórusok számára megrendezett Éneklő Ifjúság versenyén Év kórusa díjat kapott a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Vegyeskara, melynek karnagya Kneifel Imre. Arany diploma minősítést kapott a Kodály Leánykara, melynek karnagya Feke Mariann. Arany minősítésben részesült továbbá a Ciszterci Szent István Gimnázium Gyermekkara és Vegyeskara is, melyek karnagya Radics Éva. Átvehette az arany minősítést Polgár Zoltánné, a Kodály Legkisebbek kórusának karnagya, Nyárs Annamária, a Kodály Gyermekkarának karnagya, Kneifel Imre, a Kodály Bárdos Lajos Gyermekkarának karnagya is, valamint Reiner Renáta, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Vegyeskarának karnagya is.