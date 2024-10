– Beszámolunk tagságunk, támogatóink, partnereink és barátaink előtt az év legfontosabb történéseiről, az elért eredményekről és természetesen szót ejtünk a célokról is, amelyeket el akarunk érni – mondta Szilády Dezső a FEOL- nak. – Mindenképpen sikerekről beszélhetek majd, hiszen rengeteg esemény helyszíne volt 2024-ben a börgöndi légikikötő. Ezek sorából kiemelkedik, hogy először rendezték meg hazánkban a Magyar Légiipari Klasztert, amelynek repterünk adott otthont. Minden Magyarországon légiipari tevékenységgel foglalkozó cég eljött és kiállított nálunk. Még az Airbus utasszállító pilótái között is akadnak olyanok, akik nem tudják, hogy a repülőgép törzskeretét Egerben állítják elő – a rendezvényen például erről is lehetett hallani. Számos további olyan vállalat tevékenykedik hazánkban, amelyik részt vesz a nemzetközi repülőgépgyártásban.

Először rendezték meg a Magyar Légiipari Klasztert, a helyszínnek Börgöndöt választották

Fotó: FMH-archív

A szakember hozzátette: külön örültek annak, hogy sok fiatalt láttak a hangárban, hiszen az esemény egyik célja éppen az volt, hogy az ifjak figyelmét a repülés felé irányítsák. De más alkalmakat is megragadtak ennek érdekében.

– A Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködve idén már negyedszerre rendeztük meg a Honvéd Kadét Tábort, a jelentkezők oktatáson, felkészítésen vehettek részt. Akadt közöttük olyan, aki már nem először jött el hozzánk, sőt, szakszolgálati engedéllyel is rendelkezik. Ők már úgy jelentkezhetnek az egyetemre, hogy komolynak mondható repülős előéletet mondhatnak magukénak: márpedig hasznos, ha nem a felsőfokú tanintézetben derül ki valakiről, hogy alkalmatlan a felszállásra. Számunkra megtisztelő, hogy a program megvalósításához két helyszínt jelöltek ki Magyarországon, a nyugati országrészben Börgöndöt, a keletiben pedig Szolnokot.

Honvéd Kadét Tábor a légikikötőben. A cél minél több fiatal megnyerése, hiszen nagy a pilótahiány

Fotó: FMH-archív

A repülő kadétok mellett folytatódott az egyesület „saját” fiataljainak képzése. Szerencsére szép számmal találni közöttük olyat, aki már több felkészítési fokozaton van túl, akad, aki rendelkezik szakszolgálati engedéllyel is. Elsősorban a 14-15 éves korosztály megszólítása a cél, őket szeretnék megismertetni e nagyszerű sport és hivatás szépségeivel, mert a szakemberek tapasztalatai alapján ők a legfogékonyabbak és leginkább megnyerhetők.