Október 9-én zajlott Csókakőn a júniusban megválasztott képviselő-testület alakuló ülése. Ahogy a többi településen, úgy a vár alatti községben is letette az esküt valamennyi képviselő és maga a polgármester, Lévai Ildikó is.

Az új polgármester, Lévai Ildikó is letette az esküt, a képviselőtestület és a település megjelent lakói előtt

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az új vezetésnek gratulált Csákvári Ilona, a Móri Járási Hivatal vezetője, és Törő Gábor országgyűlési képviselő is. Ők ketten megköszönték a 14 éves közös munkát Fűrész Györgynek, a korábbi polgármesternek, aki nem indult a 2024-es választásokon, és egyúttal gratuláltak, és jó munkát kívántak az új testületnek.

A pokol és a menny kapujának kulcsát is átadta Fűrész György, de a zár helye meglepetés lesz az új vezetőnek

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A korábbi vezető, Fűrész György, az eskütételt követően átadta Lévai Ildikónak azokat a különleges jelvényeket, melyet minden polgármester tovább ad az őt követőnek. Az egyik egy lánc és egy medál, melyet egy korábbi megyei elnök, Fertő László adományozott a községnek. Emellett átvehette Lévai Ildikó a település kulcsát is, melyről azt mondta Fűrész György az átadáskor, hogy a kulcs egyszerre nyitja a menny és a pokol kapuját is, de hozzátette azt is, hogy a zárat, melybe a kovácsolt vaskulcs illik, meg kell keresni. Végül egy ládikóban átnyújtotta a régi vezető az újnak azokat a szőlő- és borkultúrára utaló kacorkéseket, melyeket a korábbi polgármesterek is mindig továbbadtak, méghozzá mindegyik úgy, hogy egy újabb darabbal gyarapította a korábbi gyűjteményt.

Csákvári Ilona (középen) és Törő Gábor megköszönték a korábbiak, és támogatják az újak munkáját

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az ünnepélyes pillanatok után elkezdődött a tényleges munka. Több napirendi pontot elfogadott a képviselő-testület, ám az alpolgármester személyében nem tudtak megegyezni, így ezt a döntést a következő, soros ülésen tárgyalják újra.