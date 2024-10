A perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi évfordulójáról írtunk már nem is olyan régen. Most a korábban, az épületre szakadt faág eltávolítása is megtörtént, így az őszi szünetet követően a diákok már a nyomait sem fogják látni a korábbi esetnek. A település polgármestere, Oláh István, telefonos megkeresésünkre elmondta, nem csak a korábbi balesetben leszakadt faágat távolították el az iskola tetejéről, hanem az iskola körüli fákat is megmetszették a szakemberek, ezzel is hozzájárulva az iskola körüli környezet megújulásához.

Az iskola igazgatója Bogó Anikó közösségi oldalán a következőt írta: – Nagyon szépen köszönöm Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, hogy az iskola melletti fák rendbetételét magára vállalta, szakember megbízásával. – Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a szalaggal elkerített munkaterület balesetveszélyes lehet, így oda illetékteleneknek belépni tilos!