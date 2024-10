– Sok kis településre elmondható, Sárosdra is érvényes lehet, nem igazán tudnak például az iparűzési adóra építeni, hiszen nem folyik be annyi.

– Ez így igaz, mi egy kis település vagyunk, nem egy nagyváros, ahol ez a tétel sok esetben kardinális bevételi forrást jelent a költségvetésnek. De tény, és gyorsan kiderült az elmúlt időszakot vizsgálva, az önkormányzat bevételeit növelni kell. 2017-ben például a helyi gazdákhoz fordultunk, egy új adó bevezetésével, egy 400 forintos hektáronkénti települési földadót vezettünk be, ami nem egy sarc volt, ez egy megbeszélt, átgondolt és a település javát szolgáló adó volt, amiből minden fillér, ha úgy tetszik betonba és térkőbe ment, a falu épülését célozva. Számunkra nem az volt a fontos hogy legyen nagy tűzijáték a faluban, hanem fejlődjön a település, ezt pedig most is így gondolom.

– Minden település életében, fontos kérdés az úthálózat ügye, az utak állapota. Látható módon, ezen is sokat dolgoznak?

– Rengeteg fontos útszakasz újult meg a település körül. Ilyen például a 6209-es út, ami a központból indulva egészen Sárkeresztúrig fel lett újítva. Elindult az óvodától egészen Szabadegyházáig egy útfejlesztés, ez a magyar Falu Program keretében zajlik. Persze önerőből is sok mindent megvalósítunk, folyamatosan próbáljuk aszfaltozni a településünk utcáit.

– Új időszak kezdődik a képviselő-testület életében is, hiszen szeptember végén többen is elbúcsúztak.

– El kell hogy mondjam, egy kimondottan jó működő testülettel dolgoztunk eddig is, de többen úgy döntöttek hogy egyéb elfoglaltságok, időbeosztás és élethelyzet változás miatt nem tudják folytatni a munkát. Így most két régi és négy új képviselővel folytatjuk tovább. Az elmúlt öt év, a legsikeresebb öt éve volt a településnek, és ebben nagy munkát végzett az előző testület, ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. Azt kell mondanom, a választópolgárok, jól választottak, hiszen egy olyan csapattal megyünk tovább, akik akarnak dolgozni a településért.