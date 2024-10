Cser-Palkovics András újbóli (immáron negyedik) beiktatásáról első „hivatalos” útja az MCC Székesfehérvári Képzési Központjába vezetett pénteken, ahol a középiskolás program klubdélutánjának vendége volt. A beszélgetés folyamán az MCC-s középiskolások egy kicsit jobban megismerhették a polgármestert, aki mesélt gimnáziumi éveiről, eddigi pályájáról, valamint kitért a városvezetés kihívásaira, a jövőbeli tervekre és lehetőségekre is.

Hogyan lesz valakiből polgármester? Erre is választ kaphattak a diákok az MCC középiskolás programjának klubdélutánján

Fotó: Simon Erika

Az MCC középiskolás programja lehetőséget biztosít a diákoknak az iskolai tanulmányaik mellett arra, hogy különböző témakörökben mélyítsék el tudásukat, valamint segíti őket a pályaválasztásban is – mondta el Szabó-Bakos György, az MCC Székesfehérvári Képzési Központ középiskolás programjának kordinátora, hozzáfűzve, hogy a programban a diákoknak lehetőségük van nyelvtanulásra, valamint jelentkezhetnek különböző készségfejlesztő modulokra is. – Jól érzik magukat, kapcsolatokat építenek, barátságokat kötnek, utaznak és különböző projektekben vesznek részt. A programnak van egy online része is, amelyben a diákok – mintha egyetemisták volnának – különféle kurzusokat vehetnek fel, úgy mint jog, közgazdaságtan, íráskészség vagy éppen modern kori történelem. Mindemellett járhatnak szakmai rendezvényekre is, legutóbb például Győrben hallgattak meg egy előadást az űrkutatás témájában, legközelebb pedig a fővárosba utaznak, ahol az Egyesült Államok választási rendszeréről tudhatnak majd meg többet. A lényeg, hogy nincsen kötelező elem. Van ugyan egy minimum elvárás, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki bent maradhasson a programban, de a diákok szabadon választhatnak a nekik kiküldött programok közül – ismertette Szabó-Bakos György.

Hamarosan indul az újabb jelentkezési időszak az MCC középiskolás programjába. Jelenleg közel 150 diák vesz részt a programban Székesfehérváron, míg országos szinten ez a szám már négyezer fölött jár.