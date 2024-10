Az országgyűlési képviselő azt is fontosnak tartott elmondani, hogy a „vádakkal” ellenben folyamatosan zajlik az EU-s források felhasználása, valamint arra is rácáfolt, hogy bizonyos települések (ide értve Velencét is) esetében korábban visszatartották a forrásokat. Velence példájánál maradva, az előző önkormányzati ciklus alatt – mondta – igen jelentős támogatást kapott a város projektjeiben.

A tájékoztató végén Molnár Krisztián hozzátette: bízik abban, hogy heteken belül további pozitív hírekkel szolgálhatnak a két település vonatkozásában, valamint megemlítette arra irányuló terveiket is, hogy a jövőben létesüljön egy Pusztaszabolcs-Velence közötti kerékpáros út.

Keretben: A fentiek mellett Mészáros Lajos önkormányzati képviselő is nagyban hozzájárult a pályázat pozitív elbírálásában, ám egyéb teendői miatt nem tudott részt venni a sajtótájékoztatón.