Zöld rakéta Pusztaegres felett

„Nem országos, még csak nem is megyei. A szomszéd termelőszövetkezetekből hívták meg versenyre a legjobbakat a pusztaegresi Hunyadi Tsz „Lenin” szocialista brigádjának traktorosai, mérjék össze erejüket, mutassák meg, mit tudnak az ekére áhítozó földdel művelni. Jöttek is a szomszédok. Négy tsz legjobb traktorosai fogtak össze, hogy a Pusztaegresen első ízben rendezett falunapot valami különlegességgel segítsék megünnepelni. A művelődési ház melletti téren, a szabadtéri színpadon elhangzott az üznepi beszéd, majd a Hunyadi Tsz 25 dolgozója vette át a „Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó” oklevelet és a hozzá kapcsolt jutalmat Reng Istvántsz-elnök kezéből. Ezt követően gyalogmenetben kivonultak a résztvevők a fenyvesek feletti tarlókra, ahol már kicövekelték a pályát. Nyolcvan, méter hosszú, tizenöt méter széles a terület, amelyet egy traktorosnak minőségileg legjobban meg kell majd munkálnia. Felsorakozott katonás rendben a nyolc piros MTZ 50-es és amikor Erdélyi József,a zsűri elnöke zöld rakétával jelzett, megindultak a gépek. Fényesen... olajosan hosszabbodtak a barázdák" – számolt be a pusztaegresi szántóversenyről a Fejér Megyei Hírlap 1974. szeptember 17-én.

Változott a program

„A szombat, vasárnap rendezendő női kézilabda Cerbona Kupa programja az utolsó pillanatban megváltozott. A német Zwickau együttese csütörtökön lemondta részvételét, megfosztva a tornát nemzetközi jellegétől. A lemondás oka nem a távolság volt, mert a németek Dunaújvárosban edzőtáboroznak. Árva Csaba,a Zwickau, korábban a dunaújvárosiak mestere arra hivatkozott, hogy csak kilenc hadra fogható játékossal rendelkezik. Ő tudja, mi ér többet együttesének: a monoton edzések, vagy a felkészülési találkozók. Akár kilenc emberrel is... Az eset sajnálatos, de a nézők így is jó mérkőzéseket láthatnak, hiszen a kupáért küzd például a bajnok Spectrum-FTC,az élmezőnyben végzett GyőriKeksz ETO KC.És természetesen kíváncsian várjuk, mire lesz képes ilyen nagynevű ellenfelek ellen a teljesen megújított hazai együttes" – adta hírül a szomorú hírt a Fejér Megyei Hírlap 1994. szeptember 17-én.