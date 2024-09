Lakossági fórumon köszönt el képviselt fehérvári lakóitól Horváth Miklósné, aki a következő ciklusban nem indult a képviselői mandátumért, így szeptember 20-án, pénteken összegezte az elmúlt évek tevékenységeit. Szóba kerültek a 2014 óta megépült parkolók, az épületfelújítások, játszótér fejlesztések, amelyek 2024-ig közel 3 milliárd forintból valósulhattak meg a Vízivárosban.

A Víziváros - a város legfiatalabb városrészének - lakói büszkék lehetnek arra, hogy itt élnek - fogalmazott a képviselő asszony, s rámutatott: történelme - melyben még Mátyás király is szerepelt - fényes múlttal rendelkezik, melyről kiadvány is készült.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Horváthné szerint mai probléma a sétányon száguldozó rollerezők kérdése - amely szerinte belügy, ugyanis az itt élők közlekednek ezeken a szakaszokon. De ugyanígy a parkolás kérdése is folyamatos kérdés az övezetben - ezek megoldása azonban már a következő képviselő, Patik Ferenc feladata lesz.

- Vízivárost azonban örökre megtartom a szívemben - zárta beszédét a búcsúzó képviselő.

A hozzászólások egyikeként a környék biztonságának kérdése merült fel - az autókat ugyanis az egyik lakó szerint karcolják. Szükség volna tehát kamerákra, fogalmazta meg az igényt több vízivárosi. Milus Gábor, az új városi rendőrkapitány felajánlotta segítségét az ügyben az érintetteknek. A parkolók egy részének fizetőssé tétele, továbbá a szelektív hulladékgyűjtők biztonságának megoldása, ketrecek telepítése is felvetődött igényként. Felmerült a hajléktalan emberekkel kapcsolatos problémák kezelése is. Cser-Palkovics András polgármester ez utóbbi kapcsán azt kérte: elsőként a Kríziskezelő Központnak jelezzék a lakók, ha segítségre szorulóval találkoznak a vízivárosiak. A Rákóczi út sok évtizedes fáiért is aggódnak a lakók, derült ki a lakossági fórumon: a szárazság egyre jobban megviseli őket, ezért azt kérik, fokozza a város az öntözésüket, táplálásukat.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Cser-Palkovics András összegezve elmondta: köszöni az autók karcolásával kapcsolatos felvetést, ami mindenképpen megoldandó feladat, ám sajnos nem csak a Vízivárost érinti. A parkolók fizetőssé tételének kérdésével kapcsolatosan rámutatott: sajnos sok autó az ingyenes lakóövezetekben nem ott lakóké, és ez valóban problémát okoz. Továbbá elmondta: a fehérváriak parkolását könnyítő NFC kártya ingyenes 60 percét felemelte a közgyűlés 90 percre, ami talán sokak számára plusz öröm. A kukák biztonságát szolgáló ketrecek kapcsán kiemelte: akkor lehet ketrecet elhelyezni, ha az érintett társasházak lakói vállalják, hogy növényekkel körbefuttatják azokat - ezzel kapcsolatosan programot is indít a város. Amelyre - fogalmazott - azért van szükség, hogy a ketrecek telepítése ne a zöldfelületek rovására történjen. A bio, háztartási hulladék szelektív gyűjtése kapcsán pedig emlékeztetett: Székesfehérvár élen jár e kísérleti gyűjtésben, melynek folyamatát nem csak a lakók, de a szolgáltató és a teljes város tanulja.