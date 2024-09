Mint azt megírtuk, átfogó munkálatokat kezdett a Városgondnokság a Zichy ligetben a héten. A nyár végi viharok során kiderült, hogy a liget több fája is veszélyes, azokról egy nagyobb széllökések hatására jelentős méretű ágak is leszakadhatnak, mint ahogyan ez nemrégiben meg is történt. Szükségessé vált hát a fák biztonságossá tétele, így ennek érdekében mostanra jó pár fa igencsak megritkult, lombozata eltűnt. Bár az árnyék kevesebb, a biztonság nagyobb lett. Ami nem elhanyagolható szempont a ligetben közlekedők, valamint a park játszóterét használó gyerekek és szüleik számára sem, melyet szintén terebélyes fák öveztek.