A rácalmási szervező csapat nagyot dolgozott a hétvégén, de beszámolójuk szerint megérte! – Hatalmas köszönet mindenkinek, aki ebben a három napban velünk tartott, még a borús idő ellenére is! Bár az eső néha eláztatott minket, a hangulatot semmi sem ronthatta el, és a legtöbbet hoztuk ki ebből a fantasztikus hétvégéből! Külön köszönet a fellépőknek, akik esőben is fantasztikus hangulatot varázsoltak a színpadra! Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek, mint mi, és hogy jövőre ismét találkozunk, talán már napsütésben! –

Kreatív munkák születtek, még a sütikedvelőknek is. Abigél süteménye, a neve pedig "Tökre Habos".

Fotó: A szervezők közösségi oldala

És ne feledkezzünk meg azokról sem, akik szintén sok munkát beletéve, csodálatos és különösen kreatív „tökös” díszekkel emelték a rendezvény színvonalát! A verseny díjazottainak listája a következő: