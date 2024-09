A szervezők elmondása szerint a fő esemény Lukács Ottó színvonalas előadása volt, aki egy igazi veterán motoros, és a közösségben lassan már legenda. A kivetítős élménybeszámoló Amerikai útjáról szólt, ahol a főszereplő az 1929-es Méray motor volt, illetve a 16 nap 6000 km amit megtett. No és persze nem mellesleg fontos tudni, hogy 77 indulóból 30 célba érő volt mindössze, ebből pedig hősünk lett a 4.-ik. Persze sok egyéb műsort is terveztek a program megálmodói, de az ért az időjárás nem volt mindenben partnere a szervezőknek, ám Fekete Mátyás énekes dalszerző produkciójában új szerzeményeit is megismerhették a nézők és hallgatók.

Ahogy közösségi oldalukon írják a rendezők: – Hálás köszönet mindenkinek! Megsüvegelendők a járművek tulajdonosai is, kik ebben a nem túl ideális veterános időben eljöttek, hogy bemutassák kedvencüket. Külön köszönjük támogatóinknak, hogy kisebb- nagyobb arányban, de hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez: Önkormányzat, Városvédők, Kúria, Polgárőrség, Almási Szalon, Ajkay Tibor, Maxi Tibor, Mátyásy Nándor, Molnár Mihály. –