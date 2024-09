A Pet-Persely Állatvédelmi Egyesület szervezésében immáron másodszor rendezik meg az Örökifjú Kutyák Szépségversenyét a kisapostagi kutyaiskolában. A nevezés vasárnap zárult.

Elkészültek a kupák az idei megmérettetésre.

Fotó: Pet-Persely Állatvédelmi Egyesület / Archív

A megmérettetésen a 7 évesnél idősebb házőrzők mérettetnek meg, ahol a zsűri figyelembe veszi majd az állatok küllemét, mozgását, kondícióját, szőrzetét, valamint az összhangot is felvezetőjükkel. A versenyen több kategóriában indulnak majd a négylábú kedvencek: mini (1-4,4 kg), kis (4,5-11,4 kg), közepes (11,5-30 kg), nagy (31-45 kg) és óriás termetű (45 kg felett). A rendezvény – ahogy tavaly is – nemcsak a kutyáknak nyújt kiváló lehetőséget a szocializációra, de a gazdik is kapcsolatot építhetnek és tapasztalatok cserélhetnek a résztvevőkkel.