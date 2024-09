Se nem amerikai, se nem kelta, hanem ízig-vérig magyar hagyomány ősszel a töklámpás készítés, tökfaragás, tökös mókák játéka. Persze az, amit itthon a magyar ember megszokott, ismer és évszázadok óta népi hagyományként él meg. Azért kell ezt talán leszögezni, mert a felületes vélemények gyakran kezelik őrületes amerikai-halloweeni szokásként, aminek helye nincs nálunk és egyébként is, ne tököljünk már annyit ezekkel a narancssárga, göcsörtös, kanyargó kis zöldségekkel, minek is. Hát ilyen sokféle palettán mozog manapság a tök-kérdés az őszi szezon kezdetén, amely csak erősödik a hallow…, akarom mondani, mindenszentek közeledtével. Pedig hát, évszázadokkal ezelőtt is gurították a faluszéli dombokról a tököket, ijesztgették a töklámpásokkal a nemkívánatos szellemeket a magyarok, és talán most sincs ez másként. Én azt gondolom, mindezért – a túlvilág tiszteletén túl - maga a tök a felelős. Kevés változatosabb és különösebb növényt teremtett a Földre ugyanis a Jóisten, mint a tök. Akármilyen cirmos vagy gubacsos, belopja magát az ember szívébe, narancsos, citromos, haragoszöld ruhájával együtt. Őszi dekorációnak, kézműves foglalkozásokra, konyhai alapanyagnak is a legjobb választás szeptemberben és októberben is.

Egy szép szeptember végi hétvégén ezekkel a gondolatokkal felvértezve látogattuk meg a velencei Dóczi család birtokát, ahol minden évben azért szüretelik a tököket, hogy a Velencei Tökudvar ellátmányát gyarapítsák. Tökvásárt, tökfaragást, kerámia tökkészítést láttunk már sokat, de hogy honnan és hogyan kerülnek azok az aprócska kis dísznövények, a hófehér, gyönyörűen elegáns és a narancssárgán vibráló hatalmas tökmonstrumok a piacokra, vásárokra, majd pedig az emberek otthonába, azt még nem sokan mutatták meg.

Elképzeltük hát a szombati esőtől felázott földben fürdő színes kis tököket a kapaszkodó indák között, a nagy, lapos levelek mögé bújó természetes műalkotásokat, melyeket szeptember végére tökéletesre érlelt az őszi nap. Dóczi László és Tamara, a Tök Udvart üzemeltető házaspár, ismerőseik, barátaik gyűrűjében várták érkezésünket a Bence-hegy remekbeszabott vonulatával és az azt megtörő kockaházak látványával a háttérben. A felnőtteket kicsi gyerekek kísérték, akik ugyanúgy kivették a részüket a munkából, mint a nagyok. A sár vasárnapra megszikkadt már, szüretre alkalmas keménységű szőnyeggé varázsolta a terepet. A nagy lapos töklevelek erős, szurkáló védőpáncélja ellenére is könnyedén adták magukat a tökök.