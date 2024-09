A hangulatos és egyben hagyományteremtő rendezvénynek a Sáfrán Pincészet adott otthont, és úgy tűnt, a kellemes környezetben, nem csak a jogi kérdésekről, hanem kötetlen témákban is igencsak szívesen beszélgettek egymással az ügyvédek, akik ókor, munkaidőben éppen hogy egymás ellenfeleiként állnak meg egyik vagy éppen másik oldalon. Neukum Flórián, a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara elnöke elmondta – Több alkalommal felmerült már egy ilyen találkozásra az igény, így reméljük, hogy örömmel jöttek a kollégák. A nyugdíjas kollégákat is meghívtuk az eseményre, és persze a kötetlen együttlét mellett fontos célja még az estének, hogy emlékezzünk kamaránk örökös tiszteletbeli elnökére Mikó Péterre is. –

Mikóné Verger Mária

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A program előtt, volt alkalmunk néhány szót váltani Mikó Péter özvegyével Mikóné Verger Máriával, aki elmondta, a férje emlékére létrehozott Mikó Péter Alapítvány célja többek között az is, hogy az ügyvédek minél jobban megismerjék egymást, akár egy ilyen rendezvényen is, ne csak ellenfelekként hanem kollégaként is tekintsenek egymásra. – Az ötlet találkozott Neukum Flórián ötletével, és úgy döntöttünk, csinálunk egy rendezvényt, jelenleg is aktív vagy éppen nyugdíjas ügyvédeknek, helyet adva a baráti beszélgetéseknek. – mondta el az özvegy. Megtudtuk még, hogy az ügyvédi közösség különösen is örült az alkalomnak, hiszen egyfajta emlék rendezvény is volt az alkalom, hiszen Mikó Péter halála a COVID járvány idején történt, így nagyon sokan elbúcsúzni sem tudtak tőle.

Mikóné Verger Mária, és fia Mikó Ádám együtt gondozzák Mikó Péter emlékét.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mikó Péter fia, Ádám is örömmel beszélt édesapja emlékéről, és a rendezvényről, kiemelte, a rendezvény egy fontos hagyományteremtő alkalom, egy sorozat kezdete. Megtudtuk azt is, hogy édesapjának három nagy szerelme volt: A család, a zene, és a jog. – Édesapámnak abszolút hallása volt a zenében, és valamilyen módon ugyan így abszolút hallása volt az emberekhez is, szerette az embereket, szerette a kollégáit! És ezáltal, hogy ennyire szerette az embereket, kötelezettségnek éreztük édesanyámmal, és mellesleg édesapám végrendelete is volt az, hogy egy alapítványt hozzunk létre az emlékére. A kérése pedig az volt, az első rendezvény ami megvalósul az alapítvány nevében, az a kollégákról szóljon! –