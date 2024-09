– Jelenleg a legnagyobb folyamatban lévő fejlesztésünk a rendkívül forgalmas összekötő út, a Liget sor felújítása. Ez a Baracs – Nagyvenyim út folytatása a baracsi halászcsárda irányába. A Nagyvenyimmel összekötő utat már tavaly felújítottuk és ez annak a folytatása, a belterületi része, amelyre igencsak ráfér a felújítás, letöredezett, padka szinte nincs és kátyús is, ráadásul sokan használják – mondta a faluvezető, Várai Róbert, aki hozzátette azt is, hogy egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy bár a pályázat maximumát elnyerték, még szükségük van a Magyar falu program forrására is, hogy fedezni tudják a teljes felújítást. Jelenleg ez még folyamatban van.

A műszaki paraméterekkel kapcsolatban kiemelte:

– A lakók régi kérése, hogy tegyünk forgalomcsillapítót, ami most megvalósulhat. Kell is, hiszen nem csak megnövekedett a forgalom a szakaszon, de minél előbb túl is akarnak lenni rajta a közlekedők, így gyorsan hajtanak. A kivitelezés során az út két oldalán a padka vörös térkő burkolatot kap, amitől lényegesen biztonságosabb lesz a közlekedés. Az utcában egyik oldalon van csak járda, ami nagyon elhanyagolt, így az útszélen gyalogoltak a buszmegállóhoz. Ám a beruházásnak hála, a gyalogosok, a kerékpárosok is bátrabban, biztonságosabban közlekedhetnek majd. Bízunk benne, hogy sikerül a maradék forrást elnyernünk.