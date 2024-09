Egész héten pörgés, sürgés-forgás, semmire sincs idő, de végre itt a hétvége, és én alig várom, hogy becsavarva magam egy puha takaróba filmezzek és olvassak, majd amikor csak szeretném, elnyomjon az álom és egy nagyot aludjak. Elő is készítem a takarót, de eszembe jut, hogy előtte azért összeporszívózok, mégis csak jobb érzés lesz mindent letudva pihenni. De ha már összeporszívóztam, fel is lehet végre mosni, ehhez azonban gyorsan össze is kell pakolni mindent, s pakolás közben látom, hogy bizony por is van a szekrényeken, letörlöm hát azt is, miközben korogni kezd a gyomrom, enni kéne valamit, de boltba sem volt időm menni, így hát irány a bolt, s mire visszaérek, éppen időben tudok fürdeni és ágyba bújni, hogy aztán másnap frissen és kipihenten indulhassak dolgozni.