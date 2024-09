A hatóság tervezett ellenőrzést tartott náluk 2024. szeptember 16-án, amiben Benke Szabolcs szintén nem lát kivetnivalót. Azokat a madarakat, amiket eddig az időpontig még nem tudtak a jogszabálynak megfelelően máshová elhelyezni, lefoglalták és elvitték Székesfehérvárra. Néhány egerészölyvet, egy barna réti héját, egy macskabaglyot és egy fehér gólyát vittek el, és azt a több száz fecskét, amelyek éppen az előző nap kerültek hozzájuk, akkor vált tömegessé ugyanis a fecskék hideg időjárás miatti pusztulása.

Benke Szabolcs azt sajnálja igazán, hogy a fecskekatasztrófa kellős közepén történt mindez, amikor szerinte mindenkinek a fecskék mentésével, táplálásával kellett volna foglalkozni, s csak utána jogi ügyekkel. Hangsúlyozta: köszöni mindenkinek, aki segítő kézzel, jó szándékkal állt a fecskék mentésének ügyéhez.

A fenékpusztai állomás jelenleg úgy működik, hogy ha bekerülnek madarak, azokat továbbviszik onnét, minden érintett féllel együttműködve.

A sóstói központ reagált a rágalmazásokra

A sóstói központ is érinti az ügyet a fecskék mentéséről szóló Facebook-bejegyzésében. Azt írják: "sajnos a központunk nevét minden információ hiánya nélkül belekeverték egy Fenékpusztán zajló jogi procedúrába, amihez semmi közünk nincs. Bízunk a helyzet megnyugtató rendezésében a felek között. Onnan fecskéket küldtek hozzánk hatósági utasításra, természetesen őket is befogadtuk és megpróbáltuk megmenteni a régióból érkező további sok százzal együtt. Emiatt teljesen jogtalan és komoly hazugságokkal felvértezett rágalmazásokat kaptunk... Elkoboztuk, elloptuk, fogva tartjuk, kínozzuk, eladjuk őket. Csak néhány kedves megnyilvánulás a köztünk élő honfitársainktól. Aggasztó. Természetesen ez nem árnyékolja be az igazságot. Állunk mindenki rendelkezésre, aki vállalja az arcát és képes felkeresi bennünket elérhetőségeinken megfelelő stílusban. Rengeteg kellemetlen helyzetet meg lehetne előzni megfelelő kommunikációval."

Fejlemény az ügyben, hogy Keszthelyen gyűjtés indult annak érdekében, hogy működhessen egy régiós madármentő állomás. Erről itt olvashatnak.

Cikk szerzője: Szabó Judit / zaol.hu

Az eredeti cikk ide kattintva elérhető.