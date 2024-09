Váji! Annak idején, ez volt unokaöcsém első „babaszava”. Persze az egész család azonnal megpróbálta megfejteni, mit is jelenthet. Nehéz volt a helyzetünk, hiszen nem volt semmi konkrét dolog, amihez köthettük volna. Egymás után születtek a különböző ötletek, majd azok cáfolatai is a szó értelmét és jelentését illetően. A sok találgatás végére aztán, az egyik nagymama tett pontot, átvágva a gordiuszi csomót. A Váji azt jelenti: igen, nem és minden egyéb más! Ezt az értelmezést bizony nehéz lett volna vitatni, így mindannyian elfogadtuk. Most egy éves kisfiunk első „babaszava” a Lári lett. Örülök, hogy az előzmények tudatában már nem kell gondolkodnom az értelmén és a jelentésén, hiszen egyértelműen nem lehet más csak is: Váji!